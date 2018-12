Oranienburg

Der Tag von Kerstin Schmidt beginnt früh. Ab 8 Uhr hat die 48-Jährige bei der Oranienburger Tafel mit angepackt. „Ich helfe dort, wo ich gebraucht werde.“ Ob Kisten packen, Waren sortieren, putzen – „ich bin froh, wenn ich mich nützlich machen kann“, sagt sie bescheiden. Vier Vormittage in der Woche hilft sie ehrenamtlich mit.

„Zu helfen, das macht mir viel Freude und tut mir gut“

Nachdem die Oranienburgerin in die Arbeitslosigkeit gerutscht war, landete sie durch eine Überbrückungsmaßnahme des Jobcenters in der gemeinnützigen Einrichtung. „Mit Menschen zu arbeiten, ihnen zu helfen, das macht mir viel Freude und tut mir selbst auch gut. Nach der Arbeitslosigkeit war ich froh über die sinnvolle Beschäftigung“. Nach zwei Monaten beendete das Amt die Maßnahme. „Weil sich das Gehalt meines Mannes geändert hatte, stand mir diese nicht mehr zu“. Kerstin Schmidt blieb dennoch bei der Tafel. Seit vier Jahren inzwischen gehört sie zum Team der ehrenamtlichen Unterstützer. „Die Menschen sind für mich zu einer kleinen Familie geworden“.

Wer kann helfen? „Allein schaffen wir das nicht“

Zum Weihnachtsfest hat die zweifache Mutter, die so gern anderen hilft, auch selbst einen Wunsch, auch wenn es ihr unangenehm ist, darüber zu sprechen. „Wir bräuchten Hilfe beim Malern von zwei Wänden in unserer Wohnung.“ In der führt eine Wendeltreppe ins Obergeschoss. „Die Wände dort haben seit unserem Einzug vor zehn Jahren keine neue Farbe mehr gesehen. Der Bereich ist so verwinkelt und hoch, das schaffen wir allein nicht.“ Gesucht wird jemand, der zum Malern Zeit und das passende Handwerkszeug hat. „Natürlich packen wir mit an, nur ohne Hilfe kriegen wir das nicht hin“, sagt Kerstin Schmidt.

Können Sie helfen? Dann melden Sie sich bitte bei uns unter oranienburg@maz-online.de oder per Telefon unter 03301/5 94 50.

Von Nadine Bieneck