Oranienburg

Mit einer Schlägerei endete Sonnabendnacht eine Auseinandersetzung in einer Bar in der Walter-Bothe-Straße in Oranienburg. Gegen 1.40 Uhr hatte dort der 45-jährige Barbetreiber einem 22-jährigen Gast den Zutritt zum Lokal verboten. Daraufhin kam es zu einem Streit, der schließlich in einer beidseitigen Körperverletzung gipfelte.

Gäste mischen sich in Streiterei ein

Zwei Gäste der Lokalität – 19 und 21 Jahre alt – mischten sich in die Auseinandersetzung auch noch ein. Sie ergriffen offenbar unterschiedlich Partei, so dass es auch zwischen diesen beiden zu einer Schlägerei kam, in deren Folge der 19-Jährige den 21-Jährigen mit einem gezielten Schlag ins Gesicht so schwer verletzte, dass der zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung

Die alarmierte Polizei beendete die Streitigkeiten vor Ort schließlich und nahm mehrere Anzeigen im Fall von Körperverletzung auf.

Von MAZonline