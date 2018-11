Oranienburg

Eine 37-jährige Fahrerin eines PKW Renault wurde am Freitagabend (9. November) gegen 21.10 Uhr in der Berliner Straße in Oranienburg durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellten die Beamten bei der Frau einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille fest. Im Fahrzeug der 37-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle auch deren 12-jähriges Kind. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und ordnete die Entnahme einer Blutprobe zur gerichtsfesten Ermittlung des Alkoholwertes an.

Das zuständige Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

