Erstmals lernt im Schuljahr 2018/19 an der Mosaik-Oberschule in Oranienburg eine neunte Klasse. Für die stetig wachsende Schule, die im dritten Schuljahr besteht, wurde nun ein neuer Anbau gebaut und pünktlich zum Schuljahresbeginn durch die Schüler in Besitz genommen.