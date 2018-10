Oranienburg

Bei einem Zusammentreffen mit einem 75-jährigen Fahrradfahrer verletzte sich ein Motorradfahrer am Sonntag (30. September) kurz vor 11 Uhr am Kreisel in der Oranienburger Saarlandstraße in Richtung Berliner Straße so sehr, dass er anschließend ins naheliegende Krankenhaus gebracht wurde.

Der 75-jährige Radfahrer hatte zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens die Fahrbahn in Höhe des Kreisverkehrs überquert und dabei die vor Ort geltenden Verkehrsregeln nicht beachtet. Der 18-jährige Motorradfahrer musste daraufhin abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radler zu vermeiden. Dadurch stürzte der Kradfahrer und verletzte sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es aufgrund nicht beachteter Vorfahrtregelung zu dem Verkehrsunfall mit Personenschaden kann. Der durch den Unfall entstandende Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 1500 Euro geschätzt.

Von MAZonline