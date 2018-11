Oranienburg

Ein in der Goethestraße in Oranienburg wohnender Mann meldete sich am Mittwochabend (28. November 2018) gegen 18.45 Uhr bei der Polizei, weil er sich durch Cannabisgeruch in seinem Hausflur belästigt fühlte.

Polizeibeamte machen Mieterin mit Cannabis ausfindig

Die vor Ort erschienenen Beamten machten daraufhin eine 28-jährige Mieterin in dem Wohnhaus ausfindig, die im Verlauf eines Gespräches schließlich zugab, Cannabis in ihrer Wohnung zu haben, in der sich noch zwei weitere Personen befanden.

Anzeige wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Die 28-Jährige händigte das Tütchen mit dem Inhalt von etwa einem Gramm Cannabis an die Beamten aus, die das Betäubungsmittel sicherstellten und zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufnahmen.

Von MAZonline