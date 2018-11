Oranienburg

Ein Streit zwischen zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren eskalierte in Oranienburg am Sonntagnachmittag dermaßen, dass am Ende die Polizei zu Hilfe gerufen und einschreiten musste.

Kopf in Tür eingeklemmt

Zuvor waren die beiden Mädchen in einem Treppenhaus aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, zog dabei ein Mädchen an den Haaren der anderen, die wiederum den Kopf der Kontrahentin in eine Tür einklemmte.

Zukünftig aus dem Weg gehen

Nachdem die Polizei zu dem Vorfall hinzugerufen worden war, schlichteten die Beamten den Streit und führten mit beiden Kindern sowie deren Eltern ein klärendes Gespräch. Die Beteiligten waren sich laut Polizei schließlich darüber einig, dass sich beide Parteien in Zukunft aus dem Wege gehen werden.

Von MAZonline