Einem äußerst renitenten, 91-jährigen Verkehrsteilnehmer nahm die Polizei am Mittwoch in Oranienburg am Ende des Tages den Führerschein ab.

Fußgänger und Radfahrer bei roter Ampel umkurvt

Zuvor war der Mann gegen 16.30 Uhr in der Berliner Straße mit seinem Pkw VW offenbar trotz roter Ampel an einer Fußgängerampel weiter in Richtung Schloss gefahren und hatte dabei laut Polizei versucht, offenbar einige Fußgänger und Radfahrer, die die Fahrbahn überquerten, zu umfahren. Eine Radfahrerin kam dadurch zu Fall, stand jedoch wieder auf und fuhr offenbar unverletzt weiter.

Fahrzeug schließlich verkehrsbehindernd abgestellt

Wie die Polizei mitteilte, setzte der Mann seine Fahrt ebenfalls fort, Passanten alarmierten jedoch aufgrund der von ihm gezeigten Unsicherheiten die Polizei. Die Beamten konnten den Pkw des Mannes schließlich in der Innsbrucker Straße feststellen, wo der 91-Jährige den Wagen verkehrsbehindert – so die Polizei – abgestellt hatte.

Führerschein weg

Aufgrund des unsicheren Verhaltens des Mannes beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn zudem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

