Oranienburg

Ein Unfall mit einer 78-jährigen Fahrradfahrerin ereignete sich am Dienstagnachmittag (8. Januar) im Oranienburger Kreisverkehr in der Saarlandstraße/ Berliner Straße.

Gegen 14.50 Uhr hatte die 78-Jährige dort, ihr Fahrrad schiebend, gerade die Straße überqueren wollen, als in dem Moment eine 52-jährige Pkw Skoda-Fahrerin in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dabei übersah sie offenbar die Fußgängerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, in dessen Folge die 78-Jährige sich Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur konkreten Unfallursache.

Von MAZonline