Oranienburg

Mit einem nicht nur äußerst betrunkenen, sondern auch sehr aggressiven und handgreiflichen Radfahrer bekamen es Beamte der Polizei am Dienstagabend (19. September) in Oranienburg zu tun. Am Ende des Einsatzes war ein Polizist gar leicht verletzt, konnten seinen Dienst aber dennoch fortsetzen.

Gegen 19 Uhr war den Beamten in der Stralsunder Straße ein auffälliger Radfahrer aufgefallen, der sich in Schlangenlinien fortbewegte. In der Bernauer Straße stoppten sie daher den Mann und wollten ihn einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Der 53-jährige Radfahrer wurde daraufhin äußerst aggressiv und warf zunächst sein Fahrrad in Richtung der Polizeibeamten. Anschließend zog der Mann ein Cuttermesser, ging damit auf die Beamten los und stieß mehrfache Drohungen aus.

Die Polizeibeamten konnten den 53-Jährigen entwaffnen und legten ihm Handfesseln an, um ihn anschließend in die Polizeiinspektion Oranienburg zu bringen. Auch während der Fahrt dorthin stieß der Mann weitere Drohungen aus und beleidigte die Polizeibeamten massiv.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Behandlung wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 3,63 Promille gemessen. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in polizeilichen Gewahrsam verbracht. Im Laufe des Mittwochs soll er von der Kriminalpolizei zu dem Vorfall vernommen werden.

Von MAZonline