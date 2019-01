Oranienburg

Nach seiner Mitgliederversammlung präsentiert der SPD-Ortsverein Oranienburg seine Listen zu den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und für die Ortsbeiräte. Mit 45 Kandidierenden für die Stadtverordnetenversammlung und 26 Kandidierenden für die Ortsbeiräte dürften es die umfangreichsten Listen der örtlichen Parteien sein. „Damit zeigen wir, dass die SPD vor Ort sehr lebendig ist und untermauern unseren Anspruch, wieder als stärkste Partei aus den Kommunalwahlen hervorzugehen“, betont Ortsvereinsvorsitzender Dirk Blettermann.

Kandidaten zwischen 21 und 75 Jahren

Mehr als die Hälfte der Kandidierenden sind 45 Jahre oder jünger. Der jüngste Kandidat ist Murris Hadzic (21), der älteste Eckhard Kuschel (75). Ein Drittel der Kandidierenden sind Frauen. „Ich freue mich ganz besonders über die vielen Neuen im Team – insbesondere bei den jungen Kandidierenden, aber auch im Hinblick auf eine stärkere Vertretung von Frauen“, so Jennifer Collin, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins. „Auch bei den vertretenen Berufen können wir eine große Bandbreite bieten: Vom Studenten bis zum Handwerker, von der Verwaltungsangestellten bis zur Immobilien-Fachfrau, das ist einfach eine gute Mischung!“

14 parteilose Kandidaten

Neben zahlreichen Mitgliedern des Ortsvereins haben sich diesmal auch 14 parteilose Kandidatinnen und Kandidaten bereit erklärt, auf den Listen der SPD Oranienburg zu kandidieren. „Ich bin sehr stolz darauf, dass sich auch so viele Parteilose mit uns gemeinsam für unsere Stadt engagieren wollen. Gerade in Zeiten, in denen oft von Politikverdrossenheit gesprochen wird, ist dies ein ermutigendes Signal“, meint der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Björn Lüttmann.

Längste Kandidatenliste für den Ortsbeirat Lehnitz

Die längste Ortsbeirats-Wahlliste mit allein 13 Kandidierenden präsentiert die SPD für den Ortsteil Lehnitz. Dessen Ortsvorsteher Matthias Hennig, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der SPD Oranienburg, sagt: „Mit unseren Listen für Lehnitz, Schmachtenhagen, Germendorf und Malz haben wir auch ein gutes Angebot in den Ortsteilen. Die Ortsteile sind wichtige Elemente der Stadt Oranienburg, die wir in den nächsten Jahren noch stärker in die Politik einbeziehen wollen.“

Neue inhaltliche Schwerpunkte

Auch die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit in den nächsten Jahren stehen nun fest. Neben einem klassischen Wahlprogramm fasst die SPD Oranienburg unter sechs Überschriften auch einige zentrale Aussagen in einem Kurzprogramm zusammen. Besonders wichtig ist den Sozialdemokraten vor Ort, dass Oranienburg – bei aller Zuzugsdynamik - behutsam wachsen soll und die Politik ihre Steuerungsmöglichkeit bei diesem Prozess behält. Dazu gehört vor allem der Bau weiterer Kitas und Schulen. Bezahlbaren Wohnraum zu halten und neuen zu schaffen definiert der Ortsverein als zentrale Herausforderung Oranienburgs für die nächsten Jahre. Eine weitere Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs soll helfen, die Straßen zu entlasten und den Bürgerinnen und Bürgern bessere Anbindungen zu bieten. Nicht zuletzt bekennt sich die SPD Oranienburg klar zum städtischen „Leitbild der Toleranz“ und zu Oranienburg als „Ort der Vielfalt“.

Von MAZonline