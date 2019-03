Zehlendorf

Das ist ein Paukenschlag: Das Landesamt für Umwelt hat den Plänen von Investoren, die bei Zehlendorf und Wensickendorf eine Legehennenanlage errichten wollen, vorerst einen Riegel vorgeschoben. „Ja, wir haben den Antrag abgelehnt“, bestätigte eine Mitarbeiterin des Landesamtes auf MAZ-Nachfrage am Dienstagvormittag. Weitere Informationen sowie eine Begründung der Ablehnung stehen noch aus, sollen jedoch in den nächsten Tagen folgen.

Start der Anlage war für September 2019 geplant

Die Inbetriebnahme der Anlage haben die Investoren für September 2019 geplant – daraus wird nun jedoch nichts. Seit Bekanntwerden der Pläne hatte sich eine Bürgerinitiative, aus der sich schließlich der Verein „Contra Eierfabrik“ gründete, gegen die Pläne und den Bau der Anlage mit zahlreichen Aktionen engagiert. Zudem gingen beim Landesumweltamt fast 3000 Einwendungen von Bürgern gegen die geplante Anlage ein.

„Wir haben uns natürlich sehr über die Entscheidung des Landesamtes für Umwelt gefreut“, erklärt Axel Wunsch, Sprecher des Vereins „Contra Eierfabrik“. „Wir sehen darin eine Bestätigung unserer bisherigen Argumentation und betrachten die Ablehnung des Landesamtes für eine sehr wichtige Etappe im Kampf gegen die Anlage“. Gleichwohl wisse man, dass „die Geschichte damit noch nicht zu Ende ist“, so Axel Wunsch. „Wir werden jetzt in aller Ruhe abwarten, was nach der offiziellen Verkündung des Entscheids des Landesamtes im Amtsblatt am 27. März passiert, ob der Investor in Widerspruch geht oder klagen wird. Da müssen wir nun schauen, was anschließend weiter passiert. Für heute jedoch sind wir erst einmal sehr glücklich.“

