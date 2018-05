Oberhavel

Welche Ecke ist für Radfahrer gefährlich? Wo ist es unübersichtlich für Autofahrer? An welchen Orten müssen Fußgänger höllisch aufpassen, das ihnen nichts passiert? In den letzten Wochen haben Sie uns, liebe Leser, zahlreiche Ecken gemeldet, wo die Verkehrsführung nicht ganz eindeutig ist. Seien es die Kreisverkehre in Oranienburg, Ecken in Hohen Neuendorf, Liebenwalde, Germendorf, Schmachtenhagen – oder mit am meisten genannt: Die Lehnitzstraße in Oranienburg. Jetzt sind Sie gefragt: Welche Ecke ist die gefährlichste? Stimmen Sie bis zum 28. Mai 2018 (Montag), 12 Uhr, ab.

Glienicke: B96/Ecke Leipziger Straße

Hohen Neuendorf: Waldstraße/Mittelstraße

Liebenwalde: Ernst-Thälmann-Straße/Zehdenicker Straße/Berliner Straße

Oranienburg: Kaufland

Oranienburg: Kreisverkehr Bahnübergang Sachsenhausen

Oranienburg: Kreisverkehr Oranienburg Süd

Oranienburg: Lehnitzstraße

Oranienburg: Sachsenhausener Straße

Schmachtenhagen: B273/Höhe Gasthaus Niegisch

Velten: Poststraße

Von Sebastian Morgner