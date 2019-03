Oranienburg

Die AfD Oranienburg hat ihr Wahlprogramm veröffentlicht. Das Programm für die Kommunalwahlen am 26. Mai steht unter dem Motto „Wir für Oranienburg“. Kernpunkte des Programmes, seien, so Ortsvorsitzender Tim Zimmermann, die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum, ohne die Stadtentwicklung zu überfrachten; die Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Nahverkehr, ein Mehr an Sicherheit in Oranienburg, kostenlose Kita- und Hortplätze mit kostenloser Schulspeisung sowie die Sauberkeit in der Stadt. Eine Absage an Fahrverbote und flächendeckende Tempo-30-Zonen.

Zimmermann: „Das Programm soll allen Oranienburgern zu Gute kommen, die Menschen sollen sicher und frei leben können.“ Zimmermann hofft auf einen spannenden und fairen Wahlkampf. „Leider wurde uns gerade vor Augen geführt, was unsere politischen Gegner von Fairness halten, als unserer Landtagsfraktion Räumlichkeiten zur Durchführung eines Bürgerdialoges nach massivem Druck auf Gastwirte kurzfristig abgesagt wurden. Die Veranstaltung wird später nachgeholt.“

Von MAZonline