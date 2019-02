Oranienburg

Es wurde gepasst, geblockt, gedribbelt – die MBS-Arena stand am Dienstagvormittag voll und ganz im Zeichen des Basketballs. Mehr als 100 Jungen und Mädchen fanden sich zur Auftaktveranstaltung des 11. Schulcups der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Oranienburg ein. In drei Altersklassen (Jahrgänge 2006 bis 2009, Jahrgang 2008 und jünger und Jahrgang 2010 und jünger) wurden die ersten Teilnehmer für das Finalturnier am 11. Mai in der Berliner Max-Schmeling-Halle ermittelt.

Oranienburger Bürgermeister hält Eröffnungsrede

Die MBS und Basketball-Bundesligist Alba Berlin engagieren sich bereits im elften Jahr in diesem Schulbasketball-Projekt, dessen Höhepunkt der MBS-Basketball-Schulcup bildet, zu dem auch in diesem Jahr wieder etwa 100 Mannschaften bei sieben Vorrundenturnieren erwartet werden. So ließ es sich auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke nicht nehmen, die Kinder zur Auftaktveranstaltung zu begrüßen. „Ich selbst war nie so ein erfolgreicher Sportler in der Schule, ich finde es aber toll, dass sich so viele engagieren. Das Wichtigste bei allem Ehrgeiz sind aber der Spaß und die Lust an der Bewegung.“

Sehr zur Freude der Kids war auch der „Albatros“, das Maskottchen von Alba Berlin, zugegen und machte mit den Nachwuchs-Basketballern Fotos und spielte sich Bälle zu. Stolz über die anhaltende Begeisterung an dem Projekt zeigte sich auch MBS-Vertreter Marco Kopplin: „Unser Schulprojekt und der Schulcup haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Riesenprojekt entwickelt. Aktuell nehmen fast 1000 Schüler und Schülerinnen aus 65 Schulen daran teil, worauf wir natürlich sehr stolz sind.“ Dies unterstrich auch Alba-Vizepräsident Henning Harnisch im Vorfeld: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der MBS weiter daran arbeiten können, Schulbasketball in Brandenburg noch fester zu verankern und mit den Vereinen vor Ort Strukturen zu schaffen, in denen es Mädchen und Jungen möglich ist, in jedem Alter Basketball zu spielen. Die Resonanz am Schulcup zeigt, wie groß die Begeisterung ist.“

Die Alba-Profis Derrick Walton (l.) und Dennis Clifford hatten Spaß in Oranienburg. Quelle: Knut Hagedorn

Ein weiteres Highlight für die anwesenden Nachwuchsspieler war auch der Besuch der beiden Alba-Profis Dennis Clifford und Derrick Walton, die mit viel Spaß Rede und Antwort standen. Für Alba-Projektmanagerin Kristina Heidenreich ein gelungener Start: „Es war zwar ein langer Tag, aber es hat sich absolut gelohnt. In Oranienburg hat damals alles angefangen, daher starten wir hier auch immer sehr gerne unseren Schulcup.“ Bei den Youngsters siegte die Europaschule am Fließ aus Schildow, in der Wettkampfklasse 4 männlich die Friedrich-Wolf-Grundschule aus Lehnitz und in der WK 4 weiblich und WK 5 männlich jeweils die Waldgrundschule aus Hohen Neuendorf – alle sind für das Finale am 11. Mai qualifiziert.

