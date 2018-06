Oberhavel

Gute Nachricht für alle Badehungrigen in Oberhavel: Die mikrobiologischen Ergebnisse der jüngsten Badeuntersuchung des Gesundheitsamtes vom 4. und 5. Juni sind erneut ohne Beanstandungen geblieben.

Die Wassertemperaturen lagen zwischen 20,5 Grad Celsius in der Briese in Birkenwerder und 24,9 Grad Celsius im Haussee in Himmelpfort. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Temperaturen damit um zwei bis drei Grad Celsius höher.

Die Sichttiefen waren bis auf die des Beetzer Sees in Beetz mit 30 Zentimetern, des Rahmer Sees in Zühlsdorf und des Großen Wentowsees in Marienthal (jeweils 40 Zentimeter) nicht zu beanstanden. An diesen Seen kann es zur Algen- beziehungsweise Blaualgenbildung kommen. Durch die geringe Sichttiefe besteht zudem ein Risiko im Rettungsfall.

Die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung sind www.oberhavel.de/badewasser nachzulesen. Die nächsten Kontrollen finden am 2. und 3. Juli statt.

Von MAZonline