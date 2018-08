Oranienburg

In den frühen Morgenstunden des Sonntages konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen eines Einsatzes wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch festgestellt werden. Bei der anschließenden Amtshandlung der Identitätsfeststellung wehrten diese sich vehement und griffen die Polizeibeamten an. Eine andere Streifenbesatzung wollte nach „Winken“ einer 32 Jährigen Frau dieser helfen und hielt den Streifenwagen dazu an. Danach trat die Frau plötzlich gegen den Streifenwagen. Dann eilte ihr 30 Jähriger Freund herbei und versuchte sie zu befreien. Auch hier wurden die Polizeibeamten tätlich angegriffen. Zum Glück verletzte sich hierbei kein Beamter. Die insgesamt vier Personen wurden anschließend in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Oberhavel gebracht.

Von MAZonline