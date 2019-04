Oranienburg Oberhavel - Schwere Zeiten für Bootsleute Ein Bombenverdacht im Oder-Havel-Kanal, Niedrigwasser auf der Oder und Arbeiten an den Schleusen in Zaaren und Kannenburg behindern die Berufsschifffahrt und den Sportbootverkehr in Oberhavel ganz massiv – und sorgen für ruhigere Zeiten bei der Wasserschutzpolizei.

Der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Direktion Nord, Andreas Pompetzki, auf dem neusten Streifenboot, dass am 1. Juni beim Hafenfest in Rheinsberg in Dienst gestellt wird. Quelle: Enrico Kugler