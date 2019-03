Oranienburg

In wenigen Tagen soll in Oranienburg der zweite Bauabschnitt der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes beginnen. Dies kündigte das brandenburgische Infrastrukturministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstagvormittag an. Das Bauprojekt sei eines von insgesamt 73 aus dem ganzen Land, die aus dem Landesförderprogramm für Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr unterstützt werden, heißt es. Geplant ist in dessen Rahmen der Ausbau von Schienenstrecken, Bahnsteigen, Bushaltestellen oder Fahrradabstellplätzen, dafür stellt das Land insgesamt 46,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Ministerin will Mobilitätsverhältnisse im Land verbessern

„Wir wollen mehr Barrierefreiheit, moderne Schieneninfrastruktur, bessere Bahnhöfe und leichtere Umstiege zwischen Bussen und Bahnen schaffen, um die Mobilitätsverhältnisse im Land zu verbessern“, sagt Infrastrukturministerin Kathrin Schneider. „In Guben, Cottbus oder Oranienburg sind die Vorhaben eng mit den Zielen der Stadtentwicklung verknüpft. Von einem attraktiv gestalteten Bahnhofsumfeld mit guter Verkehrsanbindung profitieren alle, die Bürgerinnen und Bürger genauso wie die Gäste der Städte.“

Baudezernent Oltersdorf : „ Bahnhofsumfeld erster Eindruck, den die Stadt bietet“

Frank Oltersdorf, Baudezernent der Stadt Oranienburg, erklärt: „Der Oranienburger Bahnhofsplatz wird täglich von tausenden Pendlerinnen und Pendlern aber auch Gästen der Stadt genutzt. Das Bahnhofsumfeld ist auch der erste Eindruck, den die Stadt bietet. Seit August 2017 wird dieser Bereich rund um das Bahnhofsgebäude bis zum Sommer 2021 repräsentativ, einladend, sicher und barrierefrei umgestaltet. Diese nachhaltige Stadtentwicklungsmaßnahme ist nur möglich dank der Unterstützung des Landes und des Bundes aus Mitteln der Städtebauförderung und des Programms ÖPNV-Invest.“

Fahrradparkhaus bereits 2018 eröffnet

Die Neugestaltung des Oranienburger Bahnhofsumfeldes wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung und aus dem Förderprogramm Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV-Invest) unterstützt. Mit etwa 1,1 Millionen Euro Bundes- und Landesmitteln aus dem Programm Aktive Stadtzentren wurde bereits der Bau eines Fahrradparkhauses gefördert, welches im August 2018 eröffnet wurde. Es bietet auf zwei Geschossen Platz für mehr als 1000 Fahrräder.

Mehr als drei Millionen Euro werden verbaut

Im in Kürze beginnenden zweiten Bauabschnitt soll nun der Bahnhofsplatz umfassend umgestaltet werden. Dafür werden Fördermittel in Höhe von 2,38 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei etwa 3,1 Millionen Euro. Geplant ist unter anderem die Errichtung eines Daches über den vier Bushaltestellen zum Schutz vor Wind und Wetter. Gleichzeitig sollen Orte zum Verweilen mit Grünflächen und Sitzbänken geschaffen werden. Der Pendlerparkplatz an der Lehnitzstraße wurde bereits mit Fördermitteln aus dem ÖPNV-Invest-Programm zum Januar 2019 um 164 Stellplätze auf 507 Stellplätze erweitert. Für Besucherinnen und Besucher der Stadt wird zudem das Informationssystem verbessert.

Kommt Tempo 20 am Bahnhofsvorplatz?

Mit der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes einher gehen soll zudem eine Absenkung der Geschwindigkeit für Autos rund um den Bahnhof auf höchsten 20 km/h, wie das Infrastrukturministerium mitteilt. Auf Nachfrage beim Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg dazu erklärte Sven Dehler, dass nach der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ein Tempolimit von 20 km/h für den Bereich der Stralsunder Straße beginnend am 2018 eröffneten Fahrradparkhaus bis zur Einmündung der Schulstraße sowie in der Willy-Brandt-Straße angeordnet werden soll. Grund dafür sei der rege Fußgänger und Fahrradverkehr im Bahnhofsumfeld. Damit das Tempolimit tatsächlich umgesetzt werden kann, müssten zuvor jedoch verschiedene bauliche Zustände erfolgen. So würde es beispielsweise in einer Tempo 20-Zone keine Fußgängerampel mehr geben, die gegenwärtig direkt vor dem Bahnhof in Betrieb ist und die auch rege genutzt wird.

Übersicht aller Projekte auf Website des Ministeriums

Eine Übersicht mit Karte und Liste aller Vorhaben im Land, die mit Mitteln aus dem ÖPNV-Invest-Förderprogramm unterstützt werden, ist online abrufbar auf der Website des Ministeriums unter diesem Link: mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.548118.de

Von MAZonline