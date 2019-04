Oranienburg

Gestern gegen 6 Uhr kam es an der Tankstelle in der Berliner Straße in Oranienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach einem Streit schlug ein unbekannter Tatverdächtiger einem 30-jährigen Geschädigten eine Bierflasche auf den Kopf und verletzte ihn dadurch schwer, so dass er in ein Berliner Krankenhaus kam. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos. Spuren der Tat wurden jedoch gesichert.

Von MAZonline