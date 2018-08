Oranienburg Oranienburg - Bitte Platz nehmen! Auch mehr Bänke im Stadtgebiet war ein Wunsch aus den Vorschlägen für den ersten Oranienburger Bürgerhaushalt – Nummer 13 von insgesamt 15 steht seit Freitag am Oranienburger Kanal.

Offizielle Einweihung am Freitagmittag am Ende der Eisenacher Straße. Ein idyllisches Plätzchen am Wasser. Quelle: Robert Roeske