Germendorf

200 Quadratmeter Sperr- und Hausmüll waren Sonntagmorgen auf dem Gelände der Recyclingfirma Grunske im Gewerbegebiet Germendorf in Brand geraten. Nach einem zehnstündigen Einsatz konnten die Kameraden mehrerer Löschzüge der Oranienburger Feuerwehr und aus Hennigsdorf die Brandstelle schließlich an den Eigentümer übergeben, der die Brandwache am Sonntag gegen 15 Uhr übernahm.

Bis jetzt sei die Ursache des Feuers, das mit einer starken Rauchentwicklung einhergegangen war, weshalb es auch eine Warnung an die Bevölkerung gegeben hatte, unklar, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die Feuerwehr gehe jedoch von einer Selbstentzündung des Mülls aus. Die Polizei werde trotzdem Ermittlungen zur Brandursache führen, so Polizeisprecherin Röhrs.

Von MAZonline