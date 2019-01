Oranienburg

Am Samstag, gegen 00:30 Uhr, wurde in Oranienburg in der von-Thünen-Straße durch unbekannte Täter ein unter dem Carport abgestellter Pkw Kia in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Eigentümerin selbst gelöscht werden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Beamten auf einem Privatgrundstück in der Taerstraße, welche sich in unmittelbarer Nähe der von-Thünen-Straße befindet, einen brennenden Kaminholzunterstand fest. Dieser wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline