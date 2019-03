Oranienburg

Ein Geheimtipp ist das rollende Grillmobil in der Bernauer Straße in Oranienburg beileibe nicht mehr. Seit nunmehr zwölf Jahren verkauft Chef Thomas Mende Bratwürste und Buletten an die Laufkundschaft. Ein Hingucker ist dabei vor allem das Grillmobil an sich, das es allerdings bei der Eröffnung noch nicht gab. „2006 haben wir noch mit einem Fahrrad begonnen und waren auch an verschiedenen Standorten unterwegs, mittlerweile stehen wir nur noch in der Bernauer Straße“, so Mende.

Das Angebot ist klein, aber fein. Thüringer Rostbratwurst und selbst gemachte Buletten sind dabei der Verkaufsschlager, wie Mende berichtet. „Die Rostbratwurst kommt aus einer Metzgerei aus Moers. Die Buletten haben wir seit zwei Jahren verfeinert und mit einer neuen Gewürzmischung versehen, beides ist sehr beliebt bei den Kunden.“ Und mit jeweils 2,50 Euro auch ein noch zu vertretender Preis. Zwischen 11 und 14 Uhr kann man sich wochentags bei Thomas Mende stärken und das bei Wind und Wetter. „Wenn das Wetter besser und vor allem beständiger wird, dann werden wir auch länger aufhaben, dann so bis 16 Uhr“, verspricht der 56-jährige gebürtige Oranienburger.

Chef Thomas Mende bestellt seine Thüringer Rostbratwürste in Moers. Quelle: Sebastian Morgner

Eine wirkliche Planungssicherheit gebe es dabei aber nicht im Wurstgewerbe, erzählt Mende zum Abschluss: „Jeder Tag ist komplett anders. Man kann nie so wirklich sagen, da oder da geht es am besten.“ Als ich meine Bratwurst und Bulette gegen 12 Uhr verköstigte, hatte Mende sieben Bratwürste verkauft. Ein kurzer Stopp am rollenden Grillmobil lohnt sich auf jeden Fall.

Von Knut Hagedorn