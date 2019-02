Oranienburg

„Der Brotmacher“ heißt das Buch, das Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus Schwante ( Oberhavel) in Zusammenarbeit mit Co-Autorin Andrea Specht in diesen Tagen veröffentlicht hat. Am Mittwoch (20. Februar) stellt er es im MAZ-Kundencenter in Oranienburg vor. Schon kurz nach der Terminbekanntgabe waren alle Zuschauerplätze weg.

Um trotzdem Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Veranstaltung live zu verfolgen, überträgt die MAZ das Ganze per Livestream im Netz auf ihrer MAZ-Oberhavel-Facebookseite. User können dort ihre Fragen als Kommentar hinterlassen, die Redaktion leitet diese weiter an Karl-Dietmar Plentz und Co-Autorin Andrea Specht.

Von MAZonline