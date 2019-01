Oranienburg

Unter 137 Schulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat das Gymnasium F. F. Runge aus Oranienburg als beste Schule den ersten Platz beim Englisch-Sprachwettbewerb Go4Goal! belegt. Außerdem gingen weitere erste Plätze in den Wertungen beste 10. Klasse und bester Schüler an die Oranienburger Schule. Als Belohnung für die hervorragende Leistung erhalten die Gewinner unter anderem eine Klassenreise in ein a&o-Hostel, einen Ausflug ins Imax sowie weitere Sachpreise und englischsprachige Literatur.

Fremdsprachen spielen große Rolle

Gabriele Rohde, Englischlehrerin und Fachbereichsleiterin Englisch am Runge-Gymnasium, freut sich besonders über den Erfolg ihrer Schülerinnen und Schüler bei Go4Goal! und erklärt diesen so: „Fremdsprachen spielen an unserer Schule eine große Rolle. Es gibt enge Kontakte nach England und Frankreich sowie einen jährlichen Austausch mit den USA. Dadurch sind unsere Schülerinnen und Schüler beim Lernen und Anwenden der Sprachen von sich aus hoch motiviert. Kontinuierlicher Englischunterricht in teilweise bilingualen Klassen und zusätzliche Trainingsangebote für anerkannte Sprachzertifikate bilden die Grundlage für die hervorragenden Ergebnisse.“

4000 Schüler nahmen teil

Insgesamt nahmen in diesem Jahr über 4000 Schüler von 137 Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Go4Goal! teil, deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Neben der besten Schule wurden die besten Klassen und die besten Schüler in den Jahrgängen sieben bis 13 ausgezeichnet. Erstmalig traten in diesem Jahr außerdem Klassen aus berufsbildenden Schulen gegeneinander an.

Attraktive Preise

Die attraktiven Sachpreise für die jeweils besten Klassen sind eine Klassenreise in ein a&o Hostel und in das acama Hotel & Hostel Berlin, Reisegutscheine von Flixbus , Gutscheine für Freizeitaktivitäten, Sprachliteratur von Langenscheidt sowie Sprachkurse von Rosetta Stone. Diese gingen an weitere Schulen aus Essen, Hanau, Berlin, Dresden, Grimma, Groß-Gerau, Olpe sowie Feldkirch in Österreich. Eine Filmprojektwoche von InterACT English, die unter allen Nicht-Gewinnern verlost wurde, gewann die Carlo-Schmid-Schule in Karlsruhe. Eine Übersicht über alle Preisträger sowie Informationen zum Wettbewerb sind auf www.go4goal.eu zu finden.

Ab Juli können sich interessierte Schulen dort auch für den nächsten Wettbewerb anmelden. Go4Goal! findet wieder vom 18. November bis 6. Dezember statt.

Information: Der vom Verein Go4Goal organisierte Englisch-Sprachwettbewerb Go4Goal! hat zum Ziel, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der englischen Sprache zu fördern und das Sprachniveau über Klassen und Schulen hinweg vergleichbar zu machen. Im Rahmen von Go4Goal! absolviert jeder Schüler einen TOEFL- oder TOEIC Sprachtest und erhält hierfür einen international anerkannten Sprachnachweis.

Von MAZonline