Oranienburg/Schwante

„Der Brotmacher“ heißt das Buch, das der Schwantener Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz in diesen Tagen veröffentlicht hat. Am Mittwoch, 20. Februar, stellt er es bei der MAZ in Oranienburg vor. Alle Interessierten sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung eingeladen.

„Bäcker. Beter. Unternehmer.“, lautet der Untertitel des im Brunnen-Verlag erschienen Buches. Plentz hat es gemeinsam mit der Berliner Journalistin Andrea Specht verfasst.

Karl-Dietmar Plentz am Holzbackofen in Schwante. Quelle: Robert Tiesler

„Dass ich ein Buch herausbringe, war erst mal gar nicht so naheliegend“, sagte Karl-Dietmar Plentz am Donnerstag. Er habe aber immer mal wieder Vorträge vor Unternehmern oder Führungskräften gehalten. Da sei es um Begebenheiten aus seinem Berufsleben gegangen, darum, den Glauben zu leben und in die Familie zu investieren. Daraufhin habe es die Anfrage gegeben, ob man das alles nicht schriftlich festhalten könne.

Im vergangenen Sommer begann die Arbeit am Buch. Plentz hat sich dafür mehrfach mit der Journalistin Andrea Specht getroffen. Sie versuchte, den Stil des Schwantener Bäckers so gut wie möglich in einen Text zu verwandeln. Und so berichtet Plentz nun im Buch über das Großwerden in der DDR, über seine Familie, sein Unternehmen, sein Engagement und vieles mehr – in spannenden und kurzweiligen Anekdoten.

Die Lesung beginnt am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr bei der MAZ in der Mittelstraße 15 in Oranienburg. Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Plätze bitten wir jedoch unter 03301/59 45 70 um Anmeldungen. Es moderieren MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner und Reporter Robert Tiesler.

Das Buch „Der Brotmacher – Bäcker. Beter. Unternehmer.“ (Brunnen-Verlag) gibt es ab sofort auch im MAZ-Shop, Oranienburg, Mittelstraße 15.

Von Robert Tiesler