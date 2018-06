Zehlendorf

Bezugnehmend auf das Gartensprengverbot des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes (NWA) weist der Verein Contra Eierfabrik Oranienburg auf Probleme mit der Wasserversorgung in Zehlendorf und Wensickendorf hin, sollte dort eine Eierfabrik entstehen. Der NWA habe mit seiner Allgemeinverfügung zur Trinkwassernutzung in den Ortsteilen Oranienburgs und der Gemeinde Wandlitz dokumentiert, wie problematisch die Versorgung mit Wasser in Zehlendorf und Wensickendorf werden könnte, falls dort eine Eierfabrik entsteht, so der Verein.

„Der NWA hat zweifellos wohlüberlegt die Wassernutzung eingeschränkt. Das zeigt aber, wie knapp die Wasserressourcen sind. Wir fragen uns umso mehr, wieso der Boden- und Wasserverband Schnelle Havel im April 2017 keine Bedenken gegen die Errichtung der Legehennenanlagen hatte“, sagt Horst Jäkel, 2. Vorsitzender des Vereins.

Die NWA-Entscheidung führe die Zustimmung des Boden- und Wasserverbandes zu den Legehennenanlagen jedenfalls ad absurdum. Dass Wasser gerade in Zehlendorf und Wensickendorf ein knappes Gut ist, sei ohnehin die Erfahrung vieler Anwohner. Der Verein sehe sich nun darin bestätigt, dass er in der Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung das Wasserproblem als ein wichtiges Argument gegen die Eierfabriken benannt habe.

Weitere Schwierigkeiten könnten sich ergeben, wenn die Feuerwehr im Falle eines Brandes Löschwasser aus den Hydranten in den Ortsteilen entnimmt und der Wasserdruck nicht mehr ausreichend ist. Das Landesumweltamt müsse die jetzige Situation bei seiner Beurteilung der Anträge für die Legehennenanlagen berücksichtigen, fordert der Verein.

Von MAZonline