Oranienburg

„Im Vordergrund bei dieser Veranstaltung stehen der Spaß und auch, den nicht betroffenen Menschen ein Bewusstsein für die Sorgen und Nöte der Kinder zu vermitteln“, blickt Heiko Parpat im Vorfeld des 2. Glüxritter-Cups auf die Bedeutung des Fußball-Hallenturnieres der besonderen Art. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom eingetragenen Verein „Glüxritter“, die sich für Kinder mit Down-Syndrom engagiert.

Ab 14 Uhr wird am Sonnabend ein gemischtes Teilnehmerfeld aus Betriebssportmannschaften, Freizeitteams und angemeldeten Fußballmannschaften um den Siegerpokal spielen. Für Rene Hein, Co-Trainer des Titelverteidigers SV Grün-Weiß Bergfelde II aus der 1. Kreisklasse West, steht allerdings der sportliche Ehrgeiz eher im Hintergrund beim Turnier in der Sporthalle des Louise-Henriette-Gymnasiums. „Der Spaß steht hier ganz klar im Vordergrund. Wir freuen uns sehr darauf, wieder teilnehmen zu dürfen und wollten auch unbedingt wieder präsent sein.“ Auch für Hein ist das Miteinander mit den Kids ein wichtiges Zeichen. „Klar ist es im ersten Moment ein wenig komisch, aber das verfliegt ganz schnell. Sie strahlen alle eine unglaubliche Wärme aus und gehören natürlich ohne Wenn und Aber zu unserer Gesellschaft dazu.“ Zudem zeigt sich der Bergfelder Übungsleiter begeistert von den Rahmenbedingungen beim Glüxritter-Cup. „Im Vorjahr war alles super organisiert und vorbereitet, es fehlte an nichts. Da können sich viele Veranstalter echt eine Scheibe abschneiden.“

Rene Hein: „Hier braucht man sich keine Sorgen um seine Knochen zu machen“

Im Vorjahr hatte die dritte Herrenmannschaft des Oranienburger FC Eintracht zusammen mit dem Glüxritter-Verein den Hut auf bei der Planung, nach der Abmeldung vom Spielbetrieb im Sommer 2018 haben die Glüxritter die Planung allein übernommen, allerdings sind die Fußballer weiter mit involviert, wie Heiko Parpat vom OFC Eintracht bemerkt. „Auch wenn es uns als offizielles Team nicht mehr gibt, sind wir weiter voll mit dabei und helfen so gut es geht. Wir werden auch ein eigenes Team stellen.“ Seit der Premierenveranstaltung im Vorjahr hat sich laut Parpat die öffentliche Wahrnehmung deutlich gesteigert, was ein Ziel der Veranstaltung war und auch weiterhin ist. „Von der Resonanz hat man das Gefühl, dass sehr viele uns helfen wollen. Schon im Vorjahr war die Halle sehr gut gefüllt, ich denke, dieses Jahr dürfte es sogar noch voller werden, was uns persönlich natürlich alle sehr freuen würde“, sagt der 36-jährige Heiko Parpat.

Neben dem gesteigerten öffentlichen Bewusstsein für die Erkrankung wird es auch Spendenaktionen geben, die dem Verein „Glüxritter“ und dessen Arbeit zugute kommen werden. Bereits im Vorfeld gab es solche Aktionen, wie Parpat berichtet. „Samstag geht es nicht darum, Pokale zu gewinnen, sondern darum, einen tollen Nachmittag zu verbringen. Hier braucht man sich keine Sorge um seine Knochen zu machen, der gute Wille steht hier absolut im Vordergrund und das ist toll“, freut sich Rene Hein mit seinen Bergfeldern auf die Teilnahme am 2. Glüxritter-Cup. Gäste seien dabei herzlich willkommen.

Von Knut Hagedorn