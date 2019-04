Germendorf

Bis nach Velten ist der Rauch sichtbar, der von einem Feuer auf dem Deponiegelände in Germendorf ausgeht. Die Leitstelle Nordost in Eberswalde bestätigt, dass um 4.49 Uhr am Sonntagmorgen ein solcher Brand gemeldet wurde. Einzelheiten seien jedoch noch nicht bekannt, so der diensthabende Gruppenleiter.

Zwei Löschzüge aus Oranienburg sowie die Wehren aus Germendorf, Schmachtenhagen, Lehnitz, Sachsenhausen und Zehlendorf seien im Einsatz, heißt es. Die Einwohner werden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten.

Weitere Informationen folgen.

Von Ulrike Gawande