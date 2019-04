Mann schlägt in Oranienburg einem 30-jährigen seine Brieftasche auf den Kopf, ein bestohlener und beschädigter Pkw in Velten und zwei Verkehrsunfälle mit schwerverletzen Opfern in Teschendorf und Großwoltersdorf – diese und weitere Meldungen lesen Sie im Polizeiüberblick vom 7. April 2019.