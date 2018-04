Geburtstagsfeier in Oranienburgs größter Badewanne

Die Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) hat am Montag in der Turm-Erlebniscity, dessen Betreiber sie ist, 20. Geburtstag gefeiert. Bereits seit den 1920er-Jahren sei es der Traum der Oranienburge gewesen, ein eigenes Freizeitbad zu besitzen, sagte SGO-Geschäftsführer Kay Duberow. Inzwischen ist die Oase am Lehnitzsee Realität geworden.