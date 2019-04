Oranienburg

Im Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen am Sonntag, 14. April, an die Befreiung der KZ-Häftlinge vor 74 Jahren. An den Veranstaltungen werden zahlreiche internationale Gäste teilnehmen, unter ihn auch Überlebende des Lagers.

Polnischer Schriftsteller zu Gast

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 15.30 Uhr. Nach Grußworten des Präsidenten des Internationalen Sachsenhausen Komitees, Bernt Lund, und der brandenburgischen Kulturministerin Martina Münch wird der polnische Schriftsteller Stefan Chwin eine Ansprache halten. Chwin ist einer der renommiertesten Autoren und Intellektuellen Polens, der in Deutschland vor allem durch seinen Roman „Tod in Danzig“ (1997) bekannt geworden ist.

Generationengespräch

Vorher findet um 11 Uhr ein Generationengespräch und ab 14 Uhr dezentrale Gedenkveranstaltungen verschiedener internationaler Komitees und anderer Verbände und Organisationen statt, die KZ-Opfer vertreten. Bereits am 13. April tagt das Präsidium des Internationalen Sachsenhausen Komitees in Oranienburg.

Gedenken im Außenlager „Klinkerwerk“

Am 15. April wird um zehn Uhr mit einer Gedenkveranstaltung am ehemaligen Außenlager „Klinkerwerk“ an die Opfer dieses „Todeslagers“ des KZ Sachsenhausen erinnert. Der brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter und der Botschafter der Tschechischen Republik, Tomáš Jan Podivínský, werden zu den Anwesenden sprechen.

Von MAZonline