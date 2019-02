Oranienburg

Neue Schilder an den Bahnsteigen am Bahnhof Sachsenhausen sollen es Touristen künftig erleichtern, den Weg in Richtung Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen zu finden. Dies teilte die Deutsche Bahn dem Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann mit, der eine bessere Ausschilderung angeregt hatte. In einem Schreiben hatte er darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere ortsunkundige Touristen oft Schwierigkeiten haben, den richtigen Weg zur Gedenkstätte zu finden. Angelehnt an die Beschilderung im Stadtgebiet, werden bald große Pfeile und Schilder mit dem Schriftzug „ Gedenkstätte“ für bessere Orientierung sorgen.

Der Landtagsabgeordnete freut sich über die positive Antwort der Deutschen Bahn: „Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Viele Touristen nutzen die Bahn für den Besuch der Gedenkstätte. Es ist ärgerlich, wenn die Gäste auf der Suche nach dem richtigen Weg umherirren müssen. Ich hoffe, mit den neuen Schildern ist das vorbei. Da die Gedenkstätte auch von vielen internationalen Touristen besucht wird, regte ich auch das Anbringen eines ’Memorial’-Schilds an. Das gibt es laut Aussage der Deutschen Bahn dort aber gar nicht.“

