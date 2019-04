Germendorf

Seit 5.05 Uhr sind am Sonntagmorgen 53 Kameraden der Feuerwehr im Germendorfer Gewerbegebiet im Einsatz, um einen Brand auf dem Gelände der Recyclingfirma Grunske zu löschen.

Zur Galerie 53 Kameraden der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen auf dem Gelände der Recyclingfirma Grunske im Einsatz, wo Müll in Brand geraten ist.

Weithin ist der Rauch sichtbar, beißend ziehen die Schwaden über den Wald in Richtung Oberkrämer. Laut Aussage des Einsatzleiters Stephan Liedtke, dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Oranienburgs, brenne Müll. Jedoch kein gewerblicher Abfall, sondern Sperrmüll aus privaten Haushalten. „Es handelt sich um sogenannten unsortierten Müll“, erklärt er. So befinden sich zwar keine Gefahrstoffe in dem brennenden Haufen, aber Gummi, Plastik und auch Matratzen, so dass der ABC-Erkunder der Hennigsdorfer Wehr nachalarmiert wurde, um bessere Messungen durchführen zu können.

Feuer auf dem Gelände der Reycyclingfirma Grunske in Germendorf Quelle: Ulrike Gawande

Bis dahin waren die Bürger über verschiedene Katastrophenwarnapps gebeten worden, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Um 4.49 Uhr war der Brand bei der Einsatzleitstelle Nordost in Eberswalde gemeldet worden. Wehren aus Oranienburg, Sachsenhausen, Lehnitz, Schmachtenhagen und Zehlendorf waren ausgerückt. Nicht dabei war die Wehr aus Germendorf, die sich auf Teamfahrt befand und außer Dienst war. Der Stadtbrandmeister bestätigte am Sonntagmorgen jedoch, dass die Germendorfer zum Einsatz hinzukommen werden.

Feuer auf dem Gelände der Reycyclingfirma Grunske in Germendorf Quelle: Ulrike Gawande

Das Feuer ist unter Kontrolle, trotzdem ziehen sich die Arbeiten auf dem Gelände hin. „Es ist eine langwierige Aufgabe, da der Müll dicht gestapelt ist“, so Stepahn Liedtke. „Das löscht sich sehr schwer.“ So sind Mitarbeiter der Firma Grunske mit schwerem Gerät dabei, den großen Müllhaufen auseinanderzuziehen. Der Einsatzleiter erklärt, dass der weiße Rauch Wasserdampf sei, der für den Löscherfolg stehe. „Es ist Löschwasser, was durch die Wärme im Haufen verdampft.“ Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.

Von Ulrike Gawande