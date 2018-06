Oberhavel

Es liegt was in der Luft. Nach den heißen Sommertagen kann es in Berlin und Brandenburg am Sonntag ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, sind ab Mittag in Berlin und fast allen Teilen Brandenburgs extreme Unwetter mit Starkregen und Hagel möglich. Zudem spricht der DWD für ganz Brandenburg eine Hitzewarnung aus.

So warnt der DWD am Sonntagmorgen vor extremen Wetter in Brandenburg Quelle: Screenshot/DWD

Noch steht das Thermometer bei 29 Grad Plus. Doch es ist schwül. Ab 15 Uhr soll es gewittern. Es grummelt in Oranienburg bereits. Die ersten Tropfen fallen.

Die Kremmener Senioren zum Beispiel düsen derzeit mit dem Kremser durch Oberhavel und hoffen, dass sie trocken wieder nach Hause kommen.

Die Kremmener Senioren sind zurzeit mit dem Kremser unterwegs. Quelle: privat

Kommen Sie gut durch den Sonntag.

Von Sebastian Morgner