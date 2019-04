Oberhavel

„Freie Hallenkapazitäten sind wie Goldstaub zu betrachten. Es wird immer schwieriger, gerade zu den gefragten Kernzeiten wie nachmittags oder abends Hallenzeiten zu bekommen.“ Das sagt Thomas Stahlberg, Präsident des Oranienburger Handball-Clubs, angesprochen auf die Hallenproblematik gerade im Breitensportsektor. Ein Thema, das nicht neu ist. Bereits vor zehn Jahren machten sich Vereinsvertreter dafür stark, vor allem die Hallennutzungsgebühren abzuschaffen und auch Kapazitäten in den Ferien zu erhalten. Beides ist nicht so geschehen, wie es sich viele Verein damals gewünscht hatten.

Auch beim Kreissportbund Oberhavel ( KSB) steht dieses Thema seit vielen Jahren auf der Tagesordnung, gerade die Forderung vieler Vereine nach kostenloser Nutzung der Hallen. Da hat jedoch Frank Müller, Vorsitzender des KSB, eine klare Meinung zu: „Ich bin mir recht sicher, dass kostenlose Hallennutzung das Problem der fehlenden Zeiten eher noch verschärfen würde. Was nichts kostet, wird auch nicht wertgeschätzt. Das heißt, es werden im schlimmsten Fall Trainingszeiten geblockt, die dann eigentlich gar nicht oder nur minimal genutzt werden.“ Allerdings gibt es inzwischen in einigen Kommunen kostenfreie Hallenzeiten für Vereine, besonders für den Nachwuchsbereich. Für Müller steht aber fest, dass sich die Nutzungsgebühren im Rahmen halten sollten. „Die Gebühren müssen moderat und für Vereine tragbar sein.“

Beim Oranienburger HC belaufen sich die Kosten für Hallengebühren mittlerweile auf knapp 20 000 Euro pro Jahr, vor zehn Jahren waren es noch 15 000 Euro. „Das liegt aber vor allem daran, dass wir erheblichen Zulauf hatten und immer noch haben. Wir haben mittlerweile 26 Mannschaften und mehr als 500 Vereinsmitglieder. Demnach benötigst du natürlich auch mehr Hallenzeiten“, erklärt Thomas Stahlberg. Ein erheblicher Kostenfaktor ist es dennoch. „Das Geld muss ja auch erstmal erwirtschaftet werden. In Berlin ist die Hallennutzung kostenlos. Warum das hier nicht so ist, will ich nicht bewerten, aber es muss alles wirtschaftlich vertretbar sein.“

Wobei für Stahlberg auch nicht Halle gleich Halle ist. „Gerade wir als Handballer benötigen natürlich für unser Training schon größere Hallen, um dort zu trainieren. Die kleinen Schulhallen sind ja für uns eigentlich nicht nutzbar, zumindest was taktische Dinge betrifft, weil einfach die nötigen Maße nicht da sind.“ Deshalb wünscht sich der OHC-Vereinschef auch bei möglichen Hallenneubauten einen Blick über den Tellerrand. „Man sollte da beim Bau von neuen Sporthallen nicht nur die kleinen Hallen bauen, sondern auch welche, die für nahezu alle Sportvereine nutzbar sind.“

Denn nicht nur Thomas Stahlberg sieht die Auslastungsgrenze erreicht. „In Oranienburg auf jeden Fall, gerade zu den Zeiten, zu denen man auch trainieren kann. Mir nützen keine Hallenzeiten unter der Woche um 11 Uhr, wer soll da trainieren?“

Auch beim Kreissportbund sieht man die Auslastungsgrenze der Sporthallen erreicht. „Gerade im Speckgürtel um Berlin herum, da ist das Limit komplett erreicht“, so KSB-Chef Müller.

Auch das Thema Hallennutzung in den Ferien bleibt diskutabel. „Ich verstehe, dass sich die Sportvereine darüber ärgern, dass man in den Ferien nicht trainieren kann. Aber die Kommunen müssen halt auch für Hallenwarte und die Reinigung sorgen“, so KSB-Geschäftsführer Matthias Senger. Für Stahlberg ist die Nichtnutzung während der Ferien schlichtweg ein Wettbewerbsnachteil. „Unsere Drittliga-Mannschaft beginnt Ende August mit der Saison, auf Landesebene eine Woche später. Aber Trainingseinheiten sind vorher quasi nicht möglich, da nahezu alle Hallen während der Sommerferien zu sind. Das ist ein erhebliches Problem für uns.“

Ob nun kostenfreie Hallenzeiten oder Trainingsmöglichkeiten während der Ferien Lösungen sind, bleibt fraglich, denn Kapazitäten fehlen so oder so. „Es fehlen Sporthallen, das ist Fakt. Die Kapazitäten müssen sich erhöhen“, so Stahlbergs Wunsch.

Von Knut Hagedorn