Vor drei Jahren zog Jeanette Kohn von Gransee nach Oranienburg. Die 48-Jährige ist gerade dabei, sich als Jobcoach im Bereich der Arbeitsvermittlung selbstständig zu machen. Nebenbei legt die fünffache Mutter anderen Menschen bei Ritter- und Wikingerfesten die Karten. Doch sei das oft weniger ein konkreter Blick in die Zukunft, sondern vielmehr eine Reise in das Innere des Menschen, hat sie beobachtet. Die Kreissstadt gefalle ihr gut, so die vierfache Großmutter. „Das Schloss ist schön, der Park und der Lehnitzsee sind super und ich schlendere gern durch die Geschäfte.“

Von Ulrike Gawande