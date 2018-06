Oranienburg

Ronald Zucker (50) zog im Jahr 2000 aus beruflichen Gründen nach Oranienburg, nachdem er als Industriemeister im Pharmawerk (damals noch OPW, heute TAKEDA) eine neue Stellung annahm. Aufgewachsen bei Warendorf (Nordrhein-Westfalen) brachte ihn der Beruf in der Arzneimittelherstellung erst an den Rhein, dann nach Goa (Indien) und von dort schließlich in die Kreisstadt. Und die empfindet er schon lange als neue Heimat, nicht nur, weil 2003 sein Sohn Jim-Christian hier zur Welt kam.

„Hier finde ich alles, was ich brauche und was mir lieb ist, besonders das flache Land und die Radwege in der Umgebung. Auch das Kulturangebot ist klasse, nur ein toller Plattenladen fehlt noch“, sagt der überzeugte Vinylplattenhörer, der mit seiner Frau Heike auch regelmäßig Konzerte in der Umgebung besucht.

Darüber hinaus begeistert sich das Paar, das sich 2011 kennenlernte und 2014 heiratete, regelmäßig als Zuschauer an den Handballspielen des Oranienburger Handballclub, in dessen B-Jugendmannschaft auch Jim-Christian erfolgreich Tore wirft.

2019 soll das Jahr werden, in dem die Familie dann auch endlich einen gemeinsamen Wohnsitz in Oranienburg bezieht. Denn bis dahin pendelt die Patchworkfamilie mit den Kindern Laura (19), Jonas (15) und Jim-Christian (15) zwischen Strausberg und Oberhavel.

Von Nadine Bieneck