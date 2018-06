Liebenwalde

Vor knapp fünf Jahren ist Franziska Pankratz (38) von Leegebruch nach Liebenwalde gezogen. Und fühlt sich dort mit Mann Markus und den Kindern Pepe (6) und Abby (1) pudelwohl. Schon als Kind, so die gelernte Hotelfachfrau, die in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) geboren wurde und inzwischen in einem Transportunternehmen arbeitet, sei sie oft bei den Großeltern auf dem Land gewesen. Das Leben abseits großer Städte sei schön. In Liebenwalde findet sie es „herrlich ruhig und urgemütlich“. Na, und für die Kinder sei es hier auch toll. Toben in frischer Luft, was könnte schöner sein?

Von Bert Wittke