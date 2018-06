Und dann nimmt Bettina Kober das Wattestäbchen, reibt es etwa eine Minute lang in ihrem Mund herum. Zwei Stäbchen später ist es geschafft, die 29-Jährige hat ihre Speichelprobe abgegeben und ist auf gutem Weg, in die Spenderdatei der DKMS aufgenommen zu werden. „Ich bin heute extra aus Potsdam gekommen, registrieren lassen wollte ich mich schon lange.“ Und es hat sich gelohnt, denn Bettina Kober darf sich nun offiziell eine Heldin nennen. „Wir suchen Helden“ – so lautete das Motto der Registrierungs-Aktion gegen den Blutkrebs. Rund 200 Freiwillige – die genaue Zahl liefert die DKMS erst in einigen Tagen – waren am Sonntag ins Oranienwerk gekommen, um sich als Spender registrieren zu lassen.

Mit Batmans Sidekick Robin geworben

Die Idee hatte Kerstin Krause, die das Ressort „Soziales“ bei den Wirtschaftsjunioren leitet. Sie nahm den Kontakt zur DKMS auf. „Wir haben alle Unternehmen und tragen Verantwortung, da wollen wir uns auch gesellschaftlich engagieren“, erklärt Krause. Mit 100 Plakaten und Flyern warben sie und ihre Mitstreiter, für eine Werbeaktion schlüpfte der Wirtschaftsjunior Robert Nickel sogar in das Kostüm des Robin – der Assistent des Superhelden Batman. „Wir suchen ja Leute, die helfen. Und kaum jemand steht so dafür wie Robin“, sagt Kerstin Krause.

Helfer an Tischen im Oranienwerk empfingen die Freiwilligen und erklärten ihnen, wie das mit den Abstrichen geht. Auch Anna-Lena Schmidt von der DKMS war als Ansprechpartnerin dabei. Die Studentin engagiert sich drei bis viermal im Monat auf solchen Veranstaltungen. Unter anderem ist sie auch bei Spendersuchen in Schulen und Unternehmen vor Ort, um zu helfen. „Meine Oma hatte Blutkrebs und fand keinen Spender, sie ist mit Ende 50 gestorben“, sagt die Berlinerin. Mit ihrer ehrenamtlichen Hilfe will sie verhindern, dass es anderen Menschen auch so geht. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Spender findet, ist gering. „Unter 100 Leuten ist im Schnitt einer geeignet, um zu helfen.“

Ein echter Knochenmarkspender war auch da

Als gutes Vorbild hatten die Wirtschaftsjunioren auch Matthias Rasch eingeladen. Der Mann aus Lehnitz hatte sich 2012 registrieren lassen. Drei Jahre später ließ er sich Knochenmark aus dem Beckenkamm entnehmen. Damit konnte Matthias Rasch einer älteren Dame aus den USA das Leben retten. „Es ist wie ein kleines Hämatom und tut nur weh, wenn jemand raufdrückt“, sagt der 35-Jährige. Überlebt hat sein genetischer Zwilling in den Staaten allerdings nicht. Warum, das hat Rasch nie genau erfahren. Er würde aber auf jeden Fall wieder spenden. „Selbst“, so Rasch, „wenn ich jemandem damit auch nur fünf Minuten mehr Zeit schenke.“

Von Marco Paetzel