Oranieburg/ Liebenwalde

In Oranienburg und Liebenwalde wird es künftig vom Land betriebene WLAN-Hotspots für einen kostenfreien Internet-Zugang geben. Acht Hotspots sind in Oranienburg vorgesehen, unter anderem an der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, der TURM ErlebnisCity, am Finanzamt Oranienburg, am Amtsgericht Oranienburg oder an der Parkkita im Schlosspark. In Liebenwalde sind fünf Hotspots geplant, der Stadthafen, die Touristeninformation und Herberge sowie der Haustierpark mit Wildpferdgehege in Liebenthal sind darunter.

Ergänzung zu bestehenden Netzen

Alle Punkte zum Einloggen ins Netz werden an kommunalen Gebäuden, Landesliegenschaften oder auch öffentlichen Tourismuszentren eingerichtet. „Bessere Verbindungen helfen den Menschen in der Region und unseren Gästen“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Kostenloses öffentliches WLAN war lange Zeit rechtlich heikel und deshalb umstritten. „Nun wird es zügig an vielen Orten eingerichtet. In Oranienburg gibt es bereits ein öffentliches WLAN-Netz, das durch die Oranienburger Stadtwerke kostenlos angeboten wird. Die neuen zusätzlichen WLAN-Hotspots stellen eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots dar“, so Lüttmann. „Das ist auch für den Tourismus wichtig: Wer neu in der Region ist, braucht schnelle und genaue Informationen etwa über lohnende Ziele, Verkehrsverbindungen, Öffnungszeiten – und die Möglichkeit, Tickets online zu buchen.“

Rund 1.200 Hotspots geplant

Natürlich können ebenso alle Brandenburgerinnen und Brandenburger die neuen WLAN-Hotspots nutzen. „Das Land setzt mit der Installation einen Beschluss der SPD-geführten Koalition im Landtag um“, erklärt Björn Lüttmann weiter. „Im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr ist für die WLAN-Zugänge jeweils eine Million Euro vorgesehen.“ Insgesamt ist das Programm auf fünf Jahre angelegt, und fünf Millionen Euro stehen für Installation, Betrieb und Wartung zur Verfügung. Bis Mitte 2020 sollen rund 1.200 Hotspots im ganzen Land eingerichtet sein. Die Bürgermeister in Brandenburg waren zuvor in die Suche nach geeigneten Standorten einbezogen worden.

Von MAZonline