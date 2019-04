Oranienburg

Es ist Hauptsaison im Schlosspark Oranienburg. Und das heißt beispielsweise, dass die Schlosspark-Kasse (Schloßplatz 1) wieder länger geöffnet ist als in der Nebensaison – im Unterschied zu den vergangenen Jahren sogar noch einmal zwei Stunden mehr. Von 9 bis 20 Uhr bekommen Besucher fortan ihre Tickets, ebenso lange ist der Zutritt zum Park möglich.

Wunsch nach längeren Öffnungszeiten gefolgt

Verweilen dürfen die Gäste bis Einbruch der Dunkelheit; durch mehrere Drehkreuze können sie den Park verlassen. „Mit der Verlängerung der Kassenöffnungszeiten in der Hauptsaison bieten wir wieder ein Stückchen mehr Service“, sagt Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH, die den Schlosspark betreibt. Sowohl von der Stadt als auch von Stadtverordneten, die wiederum Wünsche der Bürger weitergeben, sei er gebeten worden zu prüfen, ob man in der wärmeren Jahreszeit „zeitlich nach oben gehen“ kann. „Diesen Wünschen tragen wir nun Rechnung. Wer zum Beispiel erst um 18 Uhr Feierabend hat, schafft es nun trotzdem noch in den Schlosspark und kann einen herrlichen Sommerabend genießen.“

Änderung der Eintrittspreise

Mit Beginn der Hauptsaison am 1. April gelten auch wieder andere Eintrittspreise. Für 3 Euro, beziehungsweise ermäßigt 1,50 Euro, ist der einmalige Eintritt in den Park möglich. Kinder unter 7 Jahren zahlen nichts. Montags zahlen Empfänger von Transferleistungen (ALG I/II, Sozialhilfe, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) sowie deren im Haushalt lebende Kinder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr keinen Eintritt. Ein entsprechender Nachweis ist Voraussetzung. Jahreskarten gibt es für 20 Euro, ermäßigt für 10 Euro.

Schlosspark-Café öffnet

Ab Freitag, 5. April, ist das Team des Schlosspark-Cafés wieder für seine Gäste da. Ab 10.30 Uhr ist es von Montag bis Sonntag geöffnet – regulär bis 18 Uhr, je nach Wetter und Besucheraufkommen selbstverständlich länger.

Ostereierspender gesucht

Passend zum bevorstehenden Osterfest inklusive traditionellem Osterspaziergang im Park am 21. April soll dort nun auch ein Strauch auf ganz besondere Art und Weise geschmückt werden. Alle, die Lust haben, einen farbenfrohen Beitrag zu leisten, können ein oder zwei selbstgebastelte Ostereier an der Schlosspark-Kasse abgeben. Bis einschließlich Sonntag, 14. April, nehmen die Mitarbeiterinnen sie entgegen. Wichtig dabei, die Eier müssen direkt aufgehängt werden können, also mit einem Faden oder Draht versehen sein. In der Woche vor Ostern wird der Strauch nahe dem Wasserspielplatz in der großen Spiellandschaft dann dekoriert.

Von MAZonline