Mit Gitarre, Mandoline und seiner unvergleichlichen Stimme nimmt Ben Sands seine Zuhörer mit auf eine besondere musikalische Reise. Seine Lieder erzählen Geschichten vom Leben, von der Liebe und von den Eigenarten dieser Welt – vorgetragen mit dem für ihn typischen Humor. Am Freitag, 25. Januar, ist der Mann aus Nordirland zu Gast in der Orangerie im Schlosspark Oranienburg. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert.

Musikalische Wurzeln in der Folkmusik

Viele der Songs von Ben Sands gehen unter die Haut, sind teils sanft und kraftvoll zugleich und in seiner Heimat Irland zu Hits geworden. „Augen schließen und träumen“, so könnte Ben Sands` Empfehlung an seine Zuhörer lauten. Seine musikalischen Wurzeln liegen in der Folkmusik-Tradition der Grünen Insel. Als „Sands Family“ haben seine Geschwister und er großen Erfolg. Seit mehr als 40 Jahren tourt er durch die Welt und gehört in Irland zu den bekanntesten Musikern des Genres.

Karten auch an der Abendkasse

Karten für das Ben-Sands-Konzert gibt es in der Tourist-Information Oranienburg, Schloßplatz 2, über das Infotelefon 03301/600 81 11, sowie an der Abendkasse.

