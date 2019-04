Oranienburg

„Das hat uns gerade noch gefehlt“, meinten der frühere Oranienburger Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke sowie Sabine Opdensteinen, die Miteigentümerin der verbliebenen, ehemaligen Werkstätten des Kaltwalzwerkes und Marco Bartsch, Manager des Oranienwerkes, bei der Vorstellung ihrer Idee, in Kürze sonntägliche Jazzmatinéen veranstalten zu wollen.

Eintritt: zehn Euro

Los geht es nun am 14. April um 11 Uhr in der Galerie Werkzeugbau des Oranienwerkes, Kremmener Straße 43 in Oranienburg. Bei schönem Wetter ist auch ein kurzfristiger Umzug nach draußen in den Innenhof vorgesehen. Für das Auftaktkonzert kosten die Karten zehn Euro (im Oranienwerk, 11 € in der Touristinformation am Schlossplatz 2), um möglichst viele Neugierige zu animieren, sich einmal auf Jazz einzulassen oder eine alte Liebe zu vertiefen.

Erster Gast: Lukas Natschinski

Als erster Gast wird der vielseitige Komponist, Pianist und Gitarrist Lukas Natschinski, gemeinsam mit dem Bassisten Alex Will und dem Schlagzeuger Jürgen Meyer, funkigen, eingängigen Jazz zu Gehör bringen. Mit der ihnen eigenen großen Spielfreude und hohen Professionalität der jungen Musiker, die in verschiedenen Formationen auch mit anderen namhaften Jazzgrößen auf der Bühne stehen, verspricht das Konzert ein wahrhaft sonntägliches Vergnügen zu werden.

Frühstück in der Kaffeetante

Vor dem Konzert besteht ab neun Uhr die Möglichkeit, in der „Kaffeetante“ in Ruhe zu frühstücken. Dazu ist allerdings eine vorherige Anmeldung erforderlich. Aber auch während der Konzertpause oder nach dem Ende der Veranstaltung hält die „Kaffeetanten“-Wirtin Petra Michael Speisen und Getränke bereit.

Angebot für alle

Laesicke hofft, dass neben Ur-Oranienburgern und Einwohnern der Nachbargemeinden auch möglichst viele Neubürger das Angebot nutzen, um nicht nur entspannt feinsten Jazz zu hören sondern auch, um im neuen Wohnort heimischer zu werden.

Ausblick

Schon heute sollten sich alle Interessierte den 1. September vormerken. Dann wird die stimmgewaltige Jazzsängerin Pascal von Wroblewsky mit „Die Soultemperierte Vier“, um ihr erfolgreiches Programm mit Jazzbearbeitungen von Musikstücken Johann Sebastian Bachs zu präsentieren, erwartet. Auch die für den 3. November geplante Sonntagsmatinée verspricht ein musikalischer Leckerbissen zu werden. Dazu dürfen sich die Zuhörer bereits heute auf die warme Stimme von Sophia Bicking und das einfühlsame Klavierspiel von Olga Reznichenko freuen.

