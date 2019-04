Oranienburg

Traditionell am letzten Sonntag im April feiert die Stadt Oranienburg ihren »Tag in Orange«. Erinnern soll dieser an die Namensgeberin der Stadt, Kurfürstin Louise Henriette von Oranien (1627–1667), und ihre niederländische Herkunft.

Programm und Europameile

Die Besucher erwartet am Sonntag, 28. April, von 10 bis 18 Uhr wieder ein buntes Programm vor dem Schloss und im Schlosspark – unter anderem mit Holzschuhtanz aus Holland, den Artistokraten mit ihrer höfischen Akrobatik und der Oranienburger Band The Stout Scouts, die Irish Folk spielt. In diesem Jahr gibt es zudem auf dem Schlossplatz eine Europameile (Eintritt frei) mit Aktionen und Ständen sowie zahlreichen Informationen zum Thema Europa, besonders auch zur Europawahl am 26. Mai.

Eintritt: fünf Euro

Die Hardtickets für fünf Euro, ermäßigt drei Euro, sind sowohl an der Kasse des Schlossmuseums, Schloßplatz 1, als auch in der Tourist-Information, Schloßplatz 2, erhältlich. Kinder bis 14 Jahre und Begleitpersonen Schwerbehinderter erhalten freien Eintritt zum Orangefest.

Auch online bestellbar

In diesem Jahr ist es zudem auch möglich, online Tickets im Vorverkauf zu erwerben – über www.reservix.de.

Von MAZonline