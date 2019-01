Oranienburg

Unmittelbar nach dem Triumph im Handball-Landespokalfinale am 6. Januar in der Potsdamer MBS-Arena hatte sich Silvio Krause, Trainer des siegreichen Oranienburger HC II, noch auf den neuen Wettbewerb gefreut. „Dass wir nun im Amateurpokal spielen können, ist toll und ein weiteres i-Tüpfelchen“, sagte er. Doch daraus wird nun nichts, denn der Verbandsligist hat kein Startrecht.

„Das macht den Wettbewerb unattraktiv“

„Es gibt seit dieser Spielzeit eine neue Regelung seitens des Deutschen Handball-Bundes, wonach Reservemannschaften nicht mehr am Amateurpokal teilnehmen können. Das war mir komplett neu und hat mich völlig überrascht“, berichtet Krause. Der Amateurpokal wird in insgesamt vier aufeinander folgenden K.o.-Runden ausgetragen, deren letzte das Endspiel ist. Die Finalisten des Amateurpokals sind für die folgende Saison zur Teilnahme am DHB-Pokal berechtigt. „Diese Regelung macht den Landespokal für mich unattraktiver, aber den Pokal nimmt uns keiner mehr weg“, so Krause schelmisch.

DHB sagt: „ Brandenburg hat keinen Starter gemeldet“

Allerdings wird es in diesem Jahr gar keinen Starter aus Brandenburg geben, der Handball-Landesverband hat schlichtweg gar keinen Starter beim DHB gemeldet. Für Christian Pahl, Sportlicher Leiter des OHC, fast ein Skandal: „Auf Nachfrage beim DHB wurde mir dort erklärt, dass der HVB die Meldefrist verstreichen ließ. Diese war im Dezember 2018, was für mich auch nicht nachvollziehbar ist, denn das Landespokalfinale war erst im Januar dieses Jahr.“

Der Reiz am Wettbewerb geht verloren

Pahl führt weiter aus: „Damit machst du diesen Wettbewerb komplett unattraktiv. Wozu soll man noch melden? Solch ein Amateurpokal ist ein lukrativer Wettbewerb und eine tolle Sache für viele Vereine.“ Zudem verstehe er nicht, warum nicht der unterlegene Finalist nachrücken darf, wenn eine Reserve als Landespokalsieger ohnehin nicht teilnehmen darf.

Von Knut Hagedorn