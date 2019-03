Oberhavel

Aufgrund einer jährlich stattfindenden Personalversammlung bleiben alle Einrichtungen der Kreisverwaltung Oberhavel sowohl in Oranienburg als auch in Gransee am Mittwoch (27. März) ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch (20. März) mit.

Wenige Ausnahmen nicht von Schließung betroffen

Ausnahmen bilden die Kreismusikschule, die von 13 bis 15 Uhr ihre Sprechzeit anbietet, sowie die Kreisvolkshochschule, die von 13 bis 16 Uhr zur Sprechzeit öffnet. Auch die Landwirtschaftsschule "Luisenhof" in Oranienburg-Luisenhof ist von der Schließung nicht betroffen.

Keine Annahmezeiten für Händler und Gewerbetreibende

Die Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle werden hingegen ganztägig nicht geöffnet, betont die Kreisverwaltung. „Damit entfallen an diesem Tag auch die Annahmezeiten für Händler und Gewerbetreibende in der Zeit von 7.30 bis 10 Uhr“, heißt es.

Längere Wartezeiten an Vor- und Folgetag möglich

Die Kreisverwaltung weist vorsorglich darauf hin, dass es in den Bereichen mit Publikumsverkehr am Vor- und am Folgetag zu einem erhöhten Besucheraufkommen und längeren Wartezeiten kommen kann und bitten die Bürgerinnen und Bürger daher, dies bei ihrer Terminplanung zu berücksichtigen.

Von MAZonline