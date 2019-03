Oranienburg

Seit dem Jahre 2012 gibt es die Laufgemeinschaft Oberhavel aus Oranienburg. Viele Podestplätze sammelten die Läufer- und Läuferinnen um Kathrin Koczessa, Rene Latzke, Ilka Grundmann und Co. seitdem ein, bei vielen Volksläufen gehören die Sportler zum festen Inventar. Doch was kaum einer weiß, die LG Oberhavel war seit dem Gründungsjahr ohne eigene Trainingsstätte – quasi Heimatlos. Dies ändert sich ab dem 1. April, dann werden die Sportler- und Sportlerinnen auf dem Sportplatz hinter dem Oranienburger Schloss trainieren.

„Wir wollten unbedingt eine Anlaufstelle für unseren Verein haben, bisher war dies nicht möglich. Jeder hat quasi autark für sich trainiert. Nun sind wir aber sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben zumindest einmal die Woche eine feste Zeit anbieten zu können, dies wird auch die Gemeinschaft bei uns weiter stärken“, ist sich Kathrin Koczessa sicher. In den Anfangsjahren hielt sich die Mitgliederanzahl noch im überschaubaren Rahmen, doch gerade der Zulauf im Nachwuchsbereich ließ die Mitgliederstärke auf inzwischen 35 ansteigen.

„Mit dem Schlosssportplatz haben wir eine perfekte Trainingsörtlichkeit gefunden, die sehr zentral liegt. Zudem haben wir seit längerer Zeit auch einen sehr guten Draht zu den dort beheimateten Rugbyspielern der Oranien Raptors, das vereinfacht einiges“, so Koczessa. Immer Mittwochs wird es ab dem 1. April von 16.30 bis 19 Uhr die Möglichkeit für die LG Oberhavel geben, zu trainieren. „Gerade für unsere Kinder- und Jugendlichen ist das sehr wichtig und wir sind happy, das wir uns da einigen konnten“, sagt Koczessa, die am 6. Juni auch auf dem Sportplatzgelände den 2. Oranienburger Paarlauf veranstalten wird.

In den kommenden Wochen muss die 41-Jährige allerdings ein wenig kürzertreten, denn beim Löwenberger Lankelauf erlitt Koczessa am Samstag einen Muskelfaserriss. „Ich bin Abends noch zur Rettungsstelle und die haben den Muskelfaserriss diagnostiziert. Ärgert mich natürlich, aber so ist Sport.“

Von Knut Hagedorn