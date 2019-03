Oranienburg

Dennis Unger kocht. Lange schon verfolgt der 30-jährige Oranienburger die Problematik achtlos weggeworfener Hundekotbeutel rund um die Linden- und die Lehnitzer Straße und ärgert sich ebenso wie viele Oranienburger über die Verschmutzung, welche die roten Plastiktüten samt Hinterlassenschaften der Vierbeiner in der Stadt anrichten ( MAZ berichtete).

Kein Dialog mit der Stadt Oranienburg möglich?

Besonders wurmt den Hundebesitzer – seine französische Bulldogge Amy ist sieben Monate alt – die Ignoranz der Stadt: „Man wird mit der Thematik allein gelassen, ein Dialog ist einfach nicht möglich“, berichtet er von seinen Erfahrungen. So habe er sich Anfang des Jahres an das Ordnungsamt der Stadt Oranienburg gewandt, um auf fehlende Mülleimer und Hundetoiletten im Bereich von Lindenring und Lindenstraße hinzuweisen.

„Da habe ich nur eine pampige Antwort bekommen“, erinnert er sich. „Als Bürger wird man von der Stadt mit dem Problem nicht ernst genommen und einfach allein gelassen.“ Dabei ärgere nicht nur ihn, sondern viele Hundebesitzer das Müllproblem in Oranienburg. „Wir wollen doch alle, dass es ordentlich aussieht. Ich sehe die Stadt da ganz klar in der Pflicht."

Dennis Unger sieht auch die Wohnungsbaugenossenschaften in der Pflicht

Dennis Unger denkt nun darüber nach, eine Petition auf den Weg zu bringen und fordert von der Verwaltung vor allem Dialogbereitschaft. „Es kann doch nicht sein, dass ich auf meine Anfrage lediglich die Antwort bekomme, dass in den nächsten zwei Jahren keine neuen Mülleimer im Haushalt der Stadt vorgesehen sind und damit für das Ordnungsamt das Problem erledigt ist“, ärgert er sich. Gleichzeitig sieht er auch die Wohnungsbaugenossenschaften in der Pflicht.

„Auf deren Grünflächen sieht es ja genauso schlimm aus.“ Die Abwicklung der Müllentsorgung in den Wohnblöcken der Genossenschaften verschärfe das Problem weiter: „Die Tonnen sind nur mit einem Chip zugänglich. Jedes Mal, wenn ich sie per Chip öffne, zahle ich zehn bis zwanzig Cent. Manch Hundebesitzer spart sich das daher vermutlich.“

Appell: Alle Beteiligten an einen Tisch

Der 30-Jährige appelliert an Stadt und Wohnungsbaugenossenschaften, mit Oranienburgs Hundebesitzern in den Dialog zu gehen: „Alle Beteiligten sollten sich an einen Tisch setzen und schauen, wie man Lösungen findet. Oranienburg ist inzwischen absolut hundeunfreundlich geworden. Es mangelt ja nicht nur an Hundetoiletten, sondern auch an Auslaufflächen“, findet Dennis Unger. Dass das Thema nun öffentlich diskutiert wird, begrüßt der 30-Jährige ausdrücklich: „Man sieht ja, wie viele Leute das beschäftigt. Als einzelner Bürger habe ich das Gefühl, von der Stadt nicht ernstgenommen zu werden. Ich hoffe sehr, dass durch die Berichterstattung jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt.“

MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner findet, dass es kein Problem ist, Hundekotbeutel mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen, wenn am Wegesrand die Hundetoiletten fehlen.

Von Nadine Bieneck